Dominique Farrugia et Isabelle : Qui est sa femme, son pilier ?

Dominique Farrugia a 29 ans quand il apprend qu'il est atteint de la sclérose en plaques. "Mais la vie vous pousse à décupler vos forces et à aller plus loin", dit-il dans Le Parisien. Et si les choses ne sont pas simples face à la maladie et au handicap, il sait où se trouve le bonheur, lui qui s'est décrit à notre micro comme "ultra-privilégié" : avec sa famille. Auprès d'Isabelle, qu'il a épousée en 2005 en présence de ses amis "Nuls" Alain Chabat et Chantal Lauby, c'est le bonheur. Ensemble, ils ont deux filles, Mia, née en mars 2008, et Zoé, qui a vu le jour en août 2010.

Elle s'appelle Isabelle Amaraggi et a travaillé près de trente ans dans la communication. Interviewée par le blog Jenevieillispas.com, elle révèle avoir débuté dans la pub avec Jacques Séguéla après lui avoir écrit, au culot, de sa Belgique natale, pour une demande de stage. Elle travaillera avec lui plus de dix ans avant de s'envoler quelque temps pour l'Afrique du Sud. Elle rentre ensuite à la direction communication et marketing de BFM avant de prendre en charge la communication d'un grand lunetier français. Et puis un jour, l'année de ses 50 ans, elle se lance dans une nouvelle aventure pour ne plus dépendre du choix des autres et inaugure sa ligne de maroquinerie : "Un coup de coeur pour un sac en python via Instagram a alors déclenché cette toute nouvelle aventure. J'ai trouvé cette matière si magique. Après des tas de recherches, j'ai fait mes valises, confié mes enfants et me suis envolée pour Bali. Sans réseau, sans aucune connaissance particulière en maroquinerie."

Soute­nue dans sa démarche professionnelle par son époux Domi­nique Farru­gia, elle dira à Gala : "Il m'accom­pagne, il m'aide. C'est un vrai suppor­ter !" Ils peuvent compter l'un sur l'autre et, depuis plus de douze ans, ils brillent dans leurs domaines respectifs. Sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel au mois de mars, l'inénarrable Simon de La Cité de la peur déclarait : "J'ai eu la chance de trouver une femme qui m'a pris comme j'étais, avec le lot d'emmerdements que ça comprend." Isabelle, c'est comme un ange qui veille sur lui depuis la première minute de leur histoire. "C'est un grand sentimental sous ses airs d'ours mal léché. Il avait plein d'attentions pour moi... Après nos déjeuners, il m'envoyait des fleurs...", confiait-elle dans un entretien préalable au passage de Dominique dans l'émission.