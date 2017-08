Donald Trump descend Kristen Stewart : L'étonnante réponse de Robert Pattinson

Il y a cinq ans, la planète People – et plus encore – débattait sur le couple Kristen Stewart / Robert Pattinson. Elle venait de le tromper avec le réalisateur de Blanche-Neige le Chasseur, lui n'arrivait pas à pardonner ni à l'oublier. Devait-il la récupérer ? Comment pourrait-elle se faire pardonner ? Allaient-ils se séparer pour de bon ? Autant de questions pour un débat auquel tout le monde a cru devoir participer... y compris Donald Trump. Dans le courant de l'année 2012, celui qui allait être cinq ans plus tard le président des Etats-Unis s'est fendu de onze tweets attaquant ouvertement la jeune interprète de Bella dans Twilight.

"Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart, avait-il notamment tweeté le 17 octobre 2012. Elle l'a trompé comme une chienne et elle va recommencer, il suffit de regarder, il peut trouver mieux !" Le magnat de l'immobilier avait même imploré R-Patz de prendre la bonne décision : "Dans quelques années, il me remerciera. Sois intelligent, Robert !"

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le comédien britannique prochainement à l'affiche de Good Time a réagi aux attaques de Trump sur son ex, alors qu'il ne l'avait jamais fait jusqu'ici. Loin d'être aussi véhément que K-Stew, qui l'avait interpellé directement, l'interprète d'Edward Cullen va philosopher sur la question. "Quand il a dit cela, ça ne voulait pas vraiment dire grand-chose. Mais aujourd'hui, je suis en train de me dire, 'en fait, c'est lié à moi.' Mais comment ça s'intégrait avec les autres choses de mon quotidien ? Et parfois, tu te demandes, 'Est-ce que je pourrais utiliser ça dans mon jeu d'acteur ? Ou le laisser de côté ?' C'est intéressant, je suppose. Je ne sais pas – ça pourrait expliquer pourquoi les gens s'ennuient avec moi", déclare ainsi le comédien, aujourd'hui fiancé avec la chanteuse FKA Twigs.

"Il était fou de moi il y a quelques années, complètement obsédé par moi il y a quelques années, c'était totalement dingue", avait quant à elle répondu Kristen Stewart, en janvier 2017. À cette époque, il était seulement, disons, une star de la télé réalité. Je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important. Mais ensuite, quelqu'un m'a rappelé tout ça, et c'était juste, 'oh mon Dieu, tu as raison!'."