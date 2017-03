Eddy (Secret Story), un nouveau dérapage : Il s'affiche avec une arme à feu

Eddy de Secret Story 7 (TF1), plus récemment aperçu dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), est encore sous le feu des critiques.

Après qu'il a admis avoir déjà consommé de la drogue – ce qui a déclenché la colère de certains internautes et lui a valu d'être littéralement descendu par Moundir – et s'en être finalement excusé publiquement, le BFF d'Anaïs Camizuli a encore suscité l'émotion récemment. En effet, sur Snapchat, le jeune homme s'est dévoilé avec une arme à feu dans les mains en train de jouer les bad boys.

Bien sûr, cette nouvelle mauvaise idée a fortement déplu. "Je suis choqué ! On ne sait pas si c'est un vrai ou un faux mais pourquoi afficher ça sur Snapchat ?", "Je suis choqué, il est suivi par beaucoup de jeunes", "Mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment ?", peut-on lire ça et là sur les réseaux sociaux.

Concernant son dernier bad buzz en date à propos de la drogue, Eddy indiquait le 3 février dernier : "Pardon à tous si je me suis mal exprimé et que vous l'avez mal interprété, la drogue est une chose terrible. Je regrette d'en avoir pris ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Maintenant, je n'incite vraiment personne à en prendre, soyez vraiment conscients de ça puisque ce n'est vraiment pas mon but, voilà. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de mon public qui me soutient depuis le début et que j'aime fortement. Attention à vous et excusez-moi !"