Élodie Frégé : Ivre d'amour au mariage fou des Demaison, avec Gian Marco

Le mariage de François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs Tihay, célébré dans le Roussillon – mais surtout dans la joie et l'allégresse – vendredi 7 juin 2019, c'était un peu comme une comédie romantique (et par moments musicale) avec une distribution cinq étoiles : Franck Dubosc, Samuel Le Bihan, Laury Thilleman et Juan Arbelaez, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, Katrina Patchett, Manu Payet, Nicolas Duvauchelle, Elsa Zylberstein, Raphaël Personnaz, Antoine de Caunes, Hugo Gélin, Pierre Hermé, Barbara Cabrita, Stéphane De Groodt, Laurie Cholewa, Arnaud Ducret, Jade Geropp et d'autres encore ont magnifiquement fêté l'union du couple au château de Valmy, près d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Dans le parc de la somptueuse propriété adossée au massif des Albères, où avait lieu la réception à la suite de la cérémonie civile en la mairie de Perpignan, la joyeuse bande a livré une version potache de We Are the World ("Nous, les amis, on a envie aussi de vous dire oui / Vous n'avez pas le choix / On va vivre avec vous / Toujours les uns contre les autres dans votre lit") qui a tiré rires et larmes aux jeunes mariés. Mais, sur la scène en plein air où François-Xavier et Anaïs ont été ovationnés par leurs proches, il y a aussi eu un "vrai" concert : Élodie Frégé, sublime dans une robe Paule Ka et accompagnée au piano par son grand ami Michal, venu avec son mari Maxim, s'est fait un plaisir de chanter pour les amoureux. Dans sa story Instagram, elle a notamment partagé un extrait de son interprétation de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen et de Viens je t'emmène de France Gall, pour laquelle Cali s'est joint à elle.

Le plus beau moment d'amour et le plus incroyable mariage de ma vie

Pas tout à fait remise de ses émotions, qu'elle a très amoureusement partagées avec son compagnon Gianmarco Tavani, Élodie Frégé était encore en extase dimanche 9 juin. Dans deux publications Instagram intitulées "[ La vie, l'amour... ]", la chanteuse de 37 ans est revenue, dans son style si caractéristique, littéraire et élégiaque, sur ce mariage magique : "Mes chers @anais_tihay & @francoisxavierdemaison, mes amis, mes amours, mes habitants de la maison du bonheur, mes roi et reine de la bergerie, désormais Monsieur et Madame Demaison... Ce week-end, j'ai assisté au plus beau moment d'amour et au plus incroyable mariage de ma vie... Vous nous avez gâtés... et même la tempête a pris des airs de fête sous le vent unique de votre lien. Je vous aime. Merci de m'avoir donné la chance et honneur de chanter pour votre union, auprès de mon @michal_officiel somptueux au piano et du tendre @caliofficiel... Ce moment inoubliable où je prononce "she" et qu'Elle arrive, là-bas, sous nos yeux émus, devant le château de Valmy... nous avons tous cru mourir de joie et d'émotion! Longue vie à votre duo fou et fort! Vive les DEMAISON !!", s'est-elle extasiée dans un premier temps, en légende d'une très belle photo des mariés enlacés en train de s'embrasser.

Puis, partageant dans la foulée une photo de Gianmarco – très chic en costume Fendi – et elle au cours du vin d'honneur, c'est à son homme à elle, l'Amour personnifié, qu'elle s'est adressée : "Et marcher dans l'herbe au bras de l'Amour, pour aller valser avec celui d' @anais_tihay et @francoisxavierdemaison... Un moment inoubliable à tes côtés @gianmarco_tavani, et de tous ceux qui aiment nos heureux mariés... (...) Et vous ? Vous êtes amoureux ?" Bientôt leur tour ? Élodie n'attend que cela, comme elle l'a déjà fait comprendre...