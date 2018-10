Elodie Gossuin lance un appel à Cyril Hanouna : "J'en ai marre..."

En 2010 sur France 4 puis en 2014 sur C8, Elodie Gossuin a été chroniqueuse l'espace de quelques mois dans Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Seulement voilà, depuis qu'elle a quitté le programme, l'ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a remarqué que les images d'archives de TPMP la concernant étaient toujours floutées afin de cacher sa participation.

Interrogée par Buzz TV Magazine sur la raison de ce floutage, l'animatrice de la matinale de RFM et nouveau visage de la chaîne 6ter a indiqué : "A chaque fois on me le dit sur les réseaux sociaux et je n'ai pas la réponse. Je n'ai aucun soucis avec eux, ne me floutez pas ! (...) Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'analyser. Les premières fois, au contraire ça m'a touchée, je me suis dit qu'ils voulaient vraiment m'effacer totalement de l'émission." Car en effet, Elodie Gossuin n'aurait jamais demandé à ne plus apparaître dans les archives de l'émission.

Face à cette situation, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et de Joséphine et Léonard (5 ans) a lancé un appel à Cyril Hanouna et sa société H2O Productions : "S'il vous plaît H2O, Cyril, défloutez-moi, j'en ai marre, je suis triste. Je sais que j'ai parfois une sale tête mais laissez-moi normale, ne vous prenez pas la tête à flouter, ça ne sert à rien !"

Pour l'instant, Cyril Hanouna n'a pas donné suite à cette demande.