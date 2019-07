Elodie Gossuin : Tendre photo avec Joséphine et Léonard, une page se tourne

C'est l'ultime étape pour une maman ! Le 6 juillet 2019,Elodie Gossuin (38 ans) partageait un instant en famille avec ses deux derniers bout d'chou Joséphine et Léonard. À 5 ans, les deux bambins ont bien grandi et passent au CP en septembre prochain. Finie la maternelle, Joséphine et Léonard entrent désormais dans la cour des grands. Comme toutes les mamans, Miss France 2001 n'a pas vu le temps passer et enlace avec bonheur ses deux jumeaux. Elle écrit : "L'ÉCOLE EST FINIE & la maternelle aussi #EnRouteVersLeCP #MesBB & Félicitations aux bacheliers ! Courage aux parents pour les vacances !"

J'ai découvert cet amour qui n'a pas de limite

Maman de quatre enfants, Elodie et son chéri Bertrand Lacherie ont réussi un exploit rarissime : avoir deux paires de jumeaux ! Les heureux parents ont ainsi quatre bambins : Jules et Rose (11 ans) mais aussi Joséphine et Léonard (5 ans). Avec un tel palmarès, la jeune maman est rapidement devenue la marraine de la Fédération Jumeaux et Plus.

Interviewée par le magazine Magicmaman, la jolie blonde revenait avec émotion sur ses grossesses et sur sa rencontre avec ses jumeaux : "Pour ma première grossesse, c'était de savoir que j'attendais des jumeaux, puis lorsque j'ai su que j'allais avoir une fille et un garçon. Pour tous mes enfants, mon plus beau souvenir reste leur premier regard et lorsque j'ai découvert cet amour qui n'a pas de limite. C'est indescriptible, encore plus fort que je ne pouvais l'imaginer. Aujourd'hui, ce sont leurs sourires, ou lorsqu'ils me reconnaissent et qu'ils ouvrent les yeux lorsqu'ils entendent ma voix."