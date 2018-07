Émilie Nef Naf en vacances : Elle se confie sur sa prise de poids

L'heure des vacances a sonné pour Émilie Nef Naf. Depuis quelques jours, la gagnante de Secret Story 3 passe du bon temps à Monaco. Un séjour qu'elle partage avec ses abonnés en dévoilant des photos sensuelles d'elle en maillot de bain.

Si elle a pris l'habitude de faire du sport régulièrement, la maman de Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans) n'a pas le temps pour les exercices physiques pendant ses vacances et ne fait pas toujours attention à son alimentation. Émilie Nef Naf a donc pris du poids comme elle l'a confié à ses abonnés sur Instagram, mercredi 25 juillet 2018.

"Les exercices avec des postures bizarres sont toujours les meilleures pour travailler ce que l'on veut... En ce moment, je ne suis pas trop sport mais je vais m'y remettre, c'est promis ! J'ai sûrement dû prendre 3/4 kilos mais je vais me motiver et tout faire pour les perdre sérieusement... C'est le résultat des vacances. Et vous, où en êtes-vous dans vos objectifs poids ?", a-t-elle légendé une vidéo d'elle en train de faire de l'exercice.