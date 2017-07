Emilie (Secret Story 9) sèchement taclée : "Par choix je n'ai pas fait carrière"

Dans quelques semaines, Secret Story reviendra sur NT1 pour une 11e saison pleine de promesses.

A cette occasion, l'émission Le Débrief fera son grand retour... mais sans Emilie Fiorelli, la gagnante de SS9. S'il n'est pas exclu que la Marseillaise puisse passer une tête de temps à autre, c'est Julien (gagnant de SS10) que les téléspectateurs verront quotidiennement aux côtés de Leila Ben Khalifa (SS8) et de Christophe Beaugrand !

Face à ce constat, quelques internautes assez mal intentionnés n'ont pas hésité à faire savoir à Emilie - qui file actuellement le parfait amour avec le footballeur M'Baye Niang - qu'elle n'avait pas forcément bien géré son après-Secret Story.

"Emilie Fiorelli, c'est la pire gagnante de Secret Story, celle qui a le moins fait de choses et dont on entend même plus parler... #SS11 #oups", a par exemple lancé un certain @EspaceJulien. Un tweet qui n'est pas passé inaperçu puisque la principale intéressée a tenu à lui apporter une réponse. "Pire gagnante mais gagnante quand même ! Par choix je n'ai pas fait carrière dans la télé-réalité et évitons de parler de moi surtout pour raconter toujours de la m****", a-t-elle lâché, visiblement agacée.

Qui s'y frotte s'y pique !