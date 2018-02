Emma et Florian (Mariés au premier regard) : Leur week-end "de ouf" et de luxe

Après huit mois d'un mariage un petit peu spécial puisqu'ils ne se connaissaient pas avant de se dire oui, Emma et Florian, candidats de Mariés au premier regard saison, 2 sont toujours aussi amoureux. Le couple a d'ailleurs rendu un bel hommage à sa romance pour la Saint-Valentin.

Une semaine après cette fameuse fête, le beau jeune homme a révélé ce qu'il avait organisé pour cet événement. Sa chérie et lui sont partis quelques jours dans un lieu idyllique. "Quel week-end de ouf pour la Saint-Valentin ! Entre la visite des Baux-de-Provence [Provence-Alpes-Côte d'Azur, NDLR] et notre nuit au Vallon de Valrugues [un établissement 5 étoiles situé à Saint-Rémy-de-Provence, NDLR] avec son restaurant gastro, son spa et son petit déj de folie... que demander de plus ?! Maintenant, c'est retour au boulot, bon courage à tous !", a écrit Florian en légende d'un photo-montage de ce séjour.

On y voit le fameux petit-déjeuner, un cocktail, et le couple très in love dans la piscine.