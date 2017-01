Emma Roberts réconciliée avec Evan Peters : Elle dévoile sa bague de fiançailles

Les fiançailles sont de nouveau, et pour la troisième fois, au goût du jour pour Emma Roberts et son chéri Evan Peters. Les deux jeunes stars d'Hollywood, qui se fréquentent depuis leur rencontre sur le tournage du film Adult World en 2012, n'en finissent plus de se séparer et de se remettre ensemble. Cette année, ils ont décidé de se laisser une énième nouvelle chance, en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne !

Histoire de confirmer tout ça, la nièce de Julia Roberts a été photographiée la bague au doigt, dans les rues de Los Angeles, ce mercredi 4 janvier. À sa sortie de la boutique de mode française APC, la jolie blonde de 25 ans arborait un gros caillou à la main gauche, dont la signification ne fait aucune doute. "Emma et Evan sont de nouveau fiancés. Elle porte sa bague sur le plateau de tournage. Tout le monde est au courant", a rapporté un informateur du magazine Us Weekly.

Emma Roberts et Evan Peters s'étaient fiancés pour la première fois dans le courant du mois de mars 2014, quelques semaines après une bagarre violente au cours de laquelle la jeune femme avait cassé le nez de son amoureux. L'idylle a ensuite tourné court à l'été 2015, le couple annonçant alors la rupture de ses fiançailles... pour mieux se retrouver à la rentrée !

Au mois d'octobre, les deux tourtereaux filaient à nouveau le parfait amour avant de se séparer en mai ! Finalement, les deux acteurs réunis sur le tournage de la série Scream Queens ont fini par raviver la flamme de leur amour. Aujourd'hui, Emma Roberts et le comédien de 29 ans ne cachent plus leur romance, qu'ils affichent au grand jour sur les réseaux sociaux. En attendant de franchir bientôt le cap du mariage, peut-être ?

