Emma Smet et sa tante Jade Hallyday, immortalisées sous le soleil de Saint-Bath'

Les vacances se poursuivent et elles ont un petit goût de Paradis pour Laeticia Hallyday et ses proches. Grâce à Instagram, l'épouse de Johnny Hallyday reste en contact quasi permanent avec ses amis et ses nombreux admirateurs qui la suivent pour ses courbes affolantes, les nouvelles de sa famille et de ses engagements humanitaires.

Sa dernière "story" sur le site de partage de photos et de vidéos Instagram a été tournée sur l'une des plages paradisiaques de l'île des Antilles prisée des stars. On y découvre Jade, qui vient de fêter son 13e anniversaire, et sa nièce (eh, oui !) Emma Smet (20 ans, le 13 septembre) sortant de l'eau côte à côte, visiblement très complices. La seconde fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a en effet rejoint son grand-père et son épouse Laeticia pour quelques jours. Des retrouvailles que cette dernière ne manque pas d'immortaliser surtout lorsque le rockeur partage un moment de tendresse avec l'une de ses filles ou petites-filles.

Ce séjour à Saint-Barthélemy a été marqué par de nombreux bonheurs depuis l'arrivée du couple Hallyday le 28 juillet dernier. Il y a d'abord eu l'anniversaire des filles – les 13 ans de Jade, les 9 ans de Joy –, mais aussi de nombreux déjeuners, escapades et soirées entre amis dont Alessandra Sublet qui, comme eux, adore l'île.

Si Johnny Hallyday est malade, il ne le montre pas. Sur les photos, le rockeur semble en profiter comme tout le monde, aussi bien au bord de l'eau avec ses filles que sur le dancefloor, dansant langoureusement sur le tube Despacito avec Laeticia. Mieux encore, le rockeur recharge les batteries pour une année 2018 qui s'annonce tout aussi chargée que les précédentes avec la sortie d'un nouvel album et même une tournée dans toute la France. En attendant les retrouvailles avec son public, farniente !