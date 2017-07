Emmanuel et Brigitte Macron sont protégés par "le gendre" des Chirac !

Exit Makao, le garde du corps au physique d'armoire à glace, qui assurait la sécurité du candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Depuis qu'il a été élu président de la République, il jouit désormais des services de l'État mais un homme complète quelquefois cette équipe : Emmanuel Traxel. Le "gendre" de Jacques Chirac !

Comme le dévoile le magazine Closer, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte peuvent compter sur Emmanuel Traxel, le deuxième époux de Anh-Dao Traxel, la "fille de coeur" du couple Chirac, recueillie par ces derniers quand elle avait 21 ans. Une fille qui est malheureusement aujourd'hui très en froid avec Bernadette et Claude Chirac et qui disait souffrir de ne plus voir Jacques... Capitaine de police, officier des Compagnies républicaines de sécurité et ex-capitaine de la brigade des motards en charge des présidents, il donne un coup de main à l'équipe officielle du GSPR, le Groupe de sécurité de la présidence de la République.

Habitué à la protection des hautes personnalités, Emmanuel Traxel sait l'importance qu'il faut accorder à la vigilance et à la discrétion. Ainsi, lorsqu'il avait accompagné le couple présidentiel au Touquet, où ils votent, il avait réussi à s'effacer tout en rassurant de sa présence...