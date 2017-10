Emmanuel et Brigitte Macron vont organiser un repas pas comme les autres...

Le cyclone Irma est passé, mais les habitants des zones touchées doivent tout reconstruire. De multiples initiatives sont prises pour soutenir les victimes et, parmi celles-ci, un déjeuner caritatif à Paris. Selon Le Figaro, le couple présidentiel formé par Brigitte etEmmanuel Macron a prévu d'organiser un repas pour récolter des fonds.

Babette de Rozières, célèbre chef originaire de Guadeloupe qui avait beaucoup oeuvré dans C à vous, avait prévu un repas caritatif dans les rues parisiennes en faveur des populations dont le quotidien a été ravagé par Irma. C'est alors que le président de la République a proposé spontanément, écrit Le Figaro, d'organiser le festin à l'Élysée, "afin de porter un message fort pour les Outre-mer". Le chef de l'État, remarqué en Guyane, et son épouse, qu'on a vue plus engagée que jamais à Nantes, ont prévu de participer à l'événement "dont l'ensemble des recettes, collectées par la Fondation de France, serviront à la reconstruction d'écoles à Saint-Martin". La date du repas caritatif n'a pas encore été précisée.

L'île de Saint-Martin, divisée en deux entre une partie française et une néerlandaise, a été frappée de plein fouet le 6 septembre dernier par le passage de l'ouragan Irma, qui a fait une quinzaine de victimes, dont 11 côté français, rappelle l'AFP. Principalement basée sur le tourisme, l'économie de l'île a particulièrement souffert de la catastrophe, 388 entreprises ayant demandé depuis des mesures de chômage partiel pour 2 346 salariés, sur un total d'environ 7 000.

Avant le passage de l'ouragan, l'île présentait déjà un taux de 33,6% de chômage, qui désormais pourrait "atteindre les 60%, voire plus" s'est inquiété le 12 octobre le président de la collectivité territoriale, Daniel Gibbs, à l'issue d'une réunion interministérielle consacrée aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le Premier ministre Édouard Philippe doit se rendre sur les deux îles le 6 novembre prochain, afin de faire le point sur la situation.