Ouragan Irma – Alessandra Sublet de retour à Saint-Barth : Son émouvant message

Après plusieurs jours passés sur place, au cours desquels elle a eu le privilège de rencontrer le président Bruno Magras, Alessandra Sublet a dû se résigner à reprendre l'avion et repartir. Un départ qui l'a profondément bouleversée.

En témoigne le dernier message qu'elle a publié, s'adressant directement à l'île de Saint-Barthélemy. "Touchée par ce monstre à cornes comme certains le disent ici, je suis venue aussi vite que possible écouter battre ton coeur... J'ai écouté tes habitants, j'ai entendu leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs doutes. Je les ai vu à l'oeuvre, s'activer pour te redonner vie et reprendre vie aussi. Certes ils ont eu peur, très peur même, mais de voir ta nature reprendre goût à la vie si vite leur donne du courage pour se relever", écrit-elle. "Ne soit pas peinée par ceux qui prétendent que tu n'es qu'un refuge pour milliardaire car même si certains y ont trouvé leur bonheur, d'autres aussi sont là pour montrer que tu es d'abord le refuge de bonnes âmes qui t'aiment et qui sont fières d'avoir leur petit bout de chez soi chez toi", poursuit-elle, fière d'avoir assisté à une renaissance.