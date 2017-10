Emmanuel Macron : Son chien Nemo urine en pleine réunion à l'Elysée

Depuis le mois d'août, Brigitte et Emmanuel Macron sont les heureux propriétaires d'un croisé griffon-labrador noir prénommé Nemo qui a très rapidement trouvé ses marques à l'Élysée. Adopté à la SPA, le nouveau chien présidentiel s'invite régulièrement aux réunions du chef de l'État, comme le 21 octobre dernier.

Ce jour-là, Emmanuel Macron recevait trois jeunes membres du gouvernement dans son bureau doré : Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, et Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Une rencontre à laquelle une équipe de TF1 a été conviée avec autorisation de filmer.

Alors que les quatre interlocuteurs sont en pleine conversation, leurs propos sont interrompus par un "bruit" qui n'est autre que celui de Nemo urinant sur une cheminée. "Je me disais : mais quel est ce bruit ?", lance Brune Poirson dans un fou rire général. C'est "un truc assez exceptionnel", rit Emmanuel Macron. Alors que Julien Denormandie lui demande si ça "arrive souvent", le président lui répond : "Non. Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel." Avant de reprendre le cours de la réunion.

Très sensible au sort des animaux abandonnés, Brigitte Macron s'était rendue au refuge de la SPA d'Hermeray, dans les Yvelines, accompagnée de deux de ses deux petits-enfants, Emma et Thomas, la fille et le fils de son aînée, Laurence Auzière-Jourdan au début du mois d'août. C'est dans ce même refuge que la première dame était ensuite revenue à la fin de ce même mois avec son époux pour adopter Nemo. Le nouvel animal du couple présidentiel a été baptisé ainsi parce que "C'est l'année des 'N'. Et parce que le président adore 20 000 Lieues sous les mers", avait indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron.

Nemo succède ainsi à Philae, la chienne labrador de François Hollande qui lui avait été offerte par la Fédération des anciens combattants français de Montréal en décembre 2014.