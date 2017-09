Énora Malagré : De nouveaux projets avec Cyril Hanouna ? Elle en dit plus...

En mai dernier, Énora Malagré créait la surprise en annonçant son départ de Touche pas à mon poste (C8), après sept ans au sein de l'équipe de Cyril Hanouna. Mais d'après l'animateur, la chroniqueuse pourrait bien faire son retour dans TPMP autour de la table ou dans ses équipes. Invité de l'émission Morandini Live (CNews), il avait par ailleurs laissé entendre qu'Énora Malagré était en contact avec H2O, sa boîte de production. Une information à laquelle la jolie blonde de 37 ans ne manque pas de réagir dans les colonnes de Télé 2 Semaines.

"C'est hyper gentil de sa part mais je n'ai pris aucun rendez-vous et je n'ai aucun contact avec eux pour le moment. Peut-être plus tard", lâche-t-elle. Et de poursuivre : "Je dois tout à Cyril. Sa façon de me laisser la porte ouverte me touche et me prouve que c'est un ami, mais pour l'instant, je suis complètement ailleurs."

Et en effet, Énora Malagré a une foule de projets, "pour le web, la télévision et le cinéma". Pour rappel, sur les réseaux sociaux l'ancienne chroniqueuse de TPMP avait partagé une photo d'un dialogue, visiblement tiré d'une pièce de théâtre. Sur Twitter, l'animatrice avait précisé qu'elle collaborerait prochainement avec son amie Justine Fraioli, comédienne.

Pour rappel, Énora Malagré n'est pas la seule à avoir quitté Touche pas à mon poste ces derniers mois. Thierry Moreau avait annoncé son départ définitif en pleine émission, surprenant Cyril Hanouna et son équipe. Après lui, Danielle Moreau, Capucine Anav et Cauet ont également tiré leur révérence.