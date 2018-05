Énora Malagré "nulle, bête et moche" : Ses rencards catastrophiques !

Un an après son départ surprise de Touche pas à mon poste (C8), Énora Malagré a lancé, avec son amie Justine Fraïoli, un média féminin, la WTF (Women Trend Family). De temps à autre, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna y écrit ses humeurs. Après avoir évoqué sa maladie, l'endométriose, l'état de santé inquiétant de sa mère ou encore ses règles, la voilà qui se livre sur son pouvoir de séduction... à l'étranger !

"Il est vrai que ma micro-notoriété peut, à certains moments, fausser la donne dans mes rapports humains", lance d'abord Énora Malagré. Ainsi, elle raconte que lorsqu'elle rencontre un homme à Paris, trois cas de figure se présentent : "soit il se barre dans la seconde" car il trouve que TPMP est une émission "honteuse", soit on lui demande un "coup de gueule immédiat" et c'est "l'enfer", soit l'amant se montre bienveillant et propose un dîner la semaine suivante. Le hic ? Après ce dîner durant lequel tout se passe au mieux pour la jeune femme, "bizarrement, il ne rappelle pas". "Mais que se passe-t-il ? Je sombre dans une bébé-déprime, je me dis que je suis la plus nulle, la plus bête, la plus moche", écrit-elle.

Une situation à laquelle l'animatrice ne doit faire face... qu'en France ! En effet, dès lors qu'elle passe les frontières, elle fait "un carton" ! En vacances à Fomentera, elle a vécu une belle histoire avec Eduardo, un serveur brésilien travaillant sur l'île pour la saison. Puis, une fois de retour à Paris, "chou blanc", "aucune rencontre concluante". Peu après, Énora Malagré visite Rome, où elle rencontre Federico qui la fait "sentir belle". Un mois plus tard, c'est Enrico, un "jeune artiste en devenir", qu'elle fait craquer à Naples. Puis un an après, la jeune femme de 37 ans se rend à Marrakech pour la Saint-Sylvestre et passe du bon temps avec Medhi, "sublime architecte" de 45 ans. Enfin, à Bali, la jolie blonde apprend à connaître Riley, "surfeur australien de 34 ans" avec qui elle a vécu "une petite romance qui a duré 48 heures".

En bref, Énora Malagré séduit à l'étranger. "Mon avenir sentimental se fera en dehors de Paris ! Ras-le-bol de la petite et de la grande couronne !", conclut-elle, prête à se laisser guider par "le vent de l'amour". Rappelons que, sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8), celle qui s'apprête à adopter un enfant au Maroc avait indiqué que, célibataire ou pas, son été serait "chaud" !