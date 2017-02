Énora Malagré, pas rancunière : "On embrasse Clara Morgane sur sa fesse droite"

Interrogée par Laurent Argelier pour Purepeople.com mercredi 8 février à l'occasion d'un live sur Facebook, Énora Malagré a été invitée à évoquer sa récente bisbille avec Clara Morgane après leur passe d'armes par médias interposés...

"Pourquoi pas ! J'ai rien contre elle ! J'ai fait une vanne sur la meuf qui apparemment est très premier degré, elle m'a répondu et elle a raison... sauf qu'elle parle de bipolarité, c'est une maladie, faut faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'il y a pas mal de gens qui souffrent de cette maladie qui ont un peu gueulé !", a ainsi répondu Énora Malagré lorsque le journaliste lui a malicieusement demandé si elle pensait accueillir prochainement l'animatrice, chanteuse et mannequin de 36 ans dans son émission Le Van sur CStar. Et de poursuivre avec recul : "Les querelles d'une actrice porno et d'une petite chroniqueuse télé, franchement, on s'en fout ! Je pense que l'incident est clos (...) On l'embrasse très fort, sur sa fesse droite !"

Pour rappel, cette petite "guéguerre" entre les jeunes femmes a débuté lors du passage de Clara Morgane dans Salut les Terriens ! le 21 janvier dernier. La bombe avait alors qualifié la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) de personne "bipolaire" et l'avait accusée d'être "jalouse de toutes les femmes" à cause de son manque de confiance en elle.

Énora Malagré avait alors répliqué deux jours plus tard dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1 : "Elle fait une petite obsession sur moi. J'ai fait une vanne [il y a six mois, Énora Malagré avait qualifié le calendrier de Clara Morgane de cul-cul, NDLR] et, depuis, elle est un petit peu en boucle. (...) Je trouve curieux que vous me parliez de ça car, honnêtement, il y a des choses plus graves comme les primaires, Donald Trump. Tout le monde peut dire ce qu'il pense de moi, là, elle parle de bipolarité, je pense que ça la dépasse un peu."

