Enora Malagré prête à passer un cap : Sa grosse promesse pour la rentrée !

Enora Malagré a passé un cap. En effet, sur Twitter, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a passé le million d'abonnés. Afin de remercier les internautes qui la suivent sur le site de micro-blogging, l'acolyte de Matthieu Delormeau a eu une idée. Ainsi, ce jeudi 27 juillet 2017, elle a fait une proposition à ses fans.

"Mes amours... Le million est une question d'heures, max 48h je pense et ça me paraît fou... Pour moi en tout cas c'est fou ! On fait quoi ?", a dans un premier temps lancé Enora Malagré. Et d'ajouter : "Si j'organise une rencontre avec tous ceux qui peuvent en septembre ça vous dirait ? Je connais un endroit cool !! Petite après-midi à la cool." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée a séduit les internautes...

"Bon vous avez l'air OK alors je me dis le 1er week-end de septembre ça vous irait...? On prévoit a l'avance comme ça on s'organise !! J ai hâte. Ou le 2ème week-end ! Bref dites-moi mais un samedi c'est mieux, plus pratique pour la plupart", a par la suite écrit l'animatrice de 37 ans. Si les internautes semblent ravis, certains ont toutefois souligné le fait qu'il sera difficile de réunir un million de personnes dans un seul et même endroit ! "Ne vous inquiétez pas pour la sécu vous êtes mignons, je gère", a répondu Enora Malagré.