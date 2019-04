Éric Antoine : Ce qu'Hélène Ségara et Marianne James lui interdisent parfois

Le 23 avril 2019, W9 diffusera le spectacle L'Incroyable Show d'Éric Antoine. Les téléspectateurs pourront ensuite découvrir un documentaire inédit, intitulé Éric Antoine, La Folie douce, réalisé par Thierry Colby. Et, au cours du documentaire que nous avons pu voir en avant-première, l'humoriste et magicien de 42 ans admet que lors du tournage de La France a un incroyable talent (M6), il ne pouvait pas toujours vanner tous les membres du jury.

Lors de la dernière saison par exemple, Hélène Segara et Marianne James ont parfois refusé d'être gentiment moquées par l'époux de Calista Sinclair. "Au début, tu vannes tout le monde, puis après tu blesses tout le monde. Du coup, ils disent : 'Il faudrait peut-être que tu arrêtes les vannes sur moi.' (...) Dans des tournages, je fais des vannes et je fais une vanne sur Hélène, elle me dit : 'Oh Éric, non bof.' Quand je fais une vanne sur Marianne, elle me dit la même chose. Donc je demande à David [Ginola] si je peux faire la vanne sur lui et il accepte. Après, c'est en fonction des humeurs de chacun. Et je suis pareil, si Marianne ou Samy me défoncent la gueule, une fois, deux fois, trois fois, ça me fait marrer. Puis si je suis mal luné, je dis : "Oh les gars...' On est tous comme ça", nous a-t-il raconté, hilare.

Éric Antoine a aussi évoqué avec nous le fait d'être parfois séparé de son épouse et de ses enfants, Raphaël et Ulysse (9 et 5 ans). Il nous a aussi raconté la fois où il s'était retrouvé à nettoyer du vomi sur scène : "Dans l'un de mes spectacles au Palais des sports, il y avait environ 400 gamins. Et à un moment, ils descendent tous sur scène. Après, je les raccompagne et à la fin, il y a une petite fille qui vient me voir pour me dire que son frère a vomi sur scène. Je vois l'énorme flaque de vomi. Je dis : 'Bon bah, merci d'être passé.' Et je n'ai pas un régisseur sur le plateau qui a entendu, donc je me retrouve à nettoyer le vomi. J'ai 25 gars et c'est moi qui nettoie le vomi sur scène."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.