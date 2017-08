Estelle Lefébure se confie tendrement sur Johnny Hallyday, atteint d'un cancer

Estelle Lefébure glisse une tendre déclaration à son ancien beau-père, Johnny Hallyday. Entre 1989 et 2001, le mannequin avait été l'épouse de David Hallyday, avec lequel elle a eu deux magnifiques filles, Ilona (22 ans) et Emma (19 ans). Malgré la rupture, celle qui est également connue pour être actrice et coach lifestyle a conservé d'excellents rapports avec le père de son ex-mari, avec lequel elle passe même régulièrement des vacances dans sa propriété de Saint-Barthélemy.

Interviewée cette semaine par le magazine Madame Figaro, Estelle Lefébure a ainsi eu quelques mots très tendres pour le rockeur de 74 ans. Traité depuis plusieurs mois pour un cancer, l'époux de Laeticia Hallyday peut évidemment compter sur l'amour et le soutien de sa famille et de ses amis, qui lui donnent toute la force et l'énergie nécessaires pour poursuivre son combat.

Dans son cercle proche, Johnny Hallyday peut donc aussi apprécier les paroles de la mère de ses petites-filles, qui a expliqué qu'elle avait évidemment été très bouleversée lorsqu'elle a appris qu'il était malade. Mais le clan Hallyday est plus fort et plus soudé qu'il ne l'a jamais été. "Il est le grand-père de mes filles. Il y a un lien indestructible entre nous tous. La famille est très importante pour moi... car personne n'est immortel. Il faut se dire qu'on doit en profiter", a-t-elle lâché.

Dans son entretien, Estelle Lefébure a également été amenée à se confier sur son rapport très "simple" à l'âge et au temps qui passe. "Je ne mens pas sur mon âge. J'ai 51 ans, et la vision sur les quinquagénaires a évolué. Nous ne sommes pas finies ! (...) Ce qui compte c'est de savoir comment on se sent. Je suis heureuse d'être mère, d'avoir mille et une responsabilités, mais je ne veux pas oublier d'être femme. Nous devons nous dire que nous avons toujours le droit d'être désirables et de désirer sans honte. C'est vital", a-t-elle justement conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Estelle Lefébure dans le magazine Madame Figaro en kiosques le 4 août 2017