Eva Longoria et la naissance de Santiago : "Si dur et douloureux !"

Pendant des années, Eva Longoria répétait qu'elle n'avait pas de projet de bébé et puis, après son mariage avec José Baston, la star de 43 ans n'était plus si sûre... "Nous nous sommes dit alors : 'On verra si cela arrive.'" Et c'est arrivé !

Eva Longoria est aujourd'hui une maman aux anges et si, sa grossesse s'est bien passée, l'expérience de l'accouchement a cependant été une autre paire de manches. "C'était si dur et douloureux !", dit-elle dans une interview publiée dans les pages de Gala dans les kiosques le 26 septembre. La star, actuellement en séjour à Paris pour la Fashion Week avec son bébé, a heureusement vite oublié les désagréments physiques une fois son fils dans ses bras. "C'était magique. J'étais à l'hôpital, fatiguée par l'accouchement, un peu perdue, avec beaucoup de gens autour de mon lit, des médecins et des infirmières. Lorsque j'ai pris le bébé, je n'ai plus entendu un bruit. C'était juste lui et moi. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours", a-t-elle confié.

L'actrice, qui a repris le travail comme productrice et actrice, a aussi révélé que son petit Santiago doit son prénom à son beau-fils. Son mari, l'homme d'affaires José Baston, est déjà le papa de Tali (21 ans) et des jumeaux Mariana et José (13 ans), issus d'une précédente relation. Quant au deuxième prénom du bébé, Enrique, c'est le même que celui du papa d'Eva Longoria. Alors qu'elle est complètement folle de son fils, envisage-t-elle un deuxième enfant ? "Oh mon Dieu ! Je sors à peine de la salle d'accouchement. (...) Je ne peux vraiment pas penser à un autre enfant. En ce moment, nous profitons de notre bonheur. Il ne faut pas être trop gourmand !", a-t-elle lâché.

Thomas Montet