Eva Longoria débarque à Paris avec Santiago pour la Fashion Week

Eva Longoria est arrivée à Paris le 23 septembre 2018, accompagnée de son craquant bébé Santiago. Le duo a pris la direction du chic hôtel Four Seasons George V, à deux pas des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement. Un établissement qu'elle connaît bien car c'est là qu'a lieu chaque année l'édition parisienne du Global Gift Gala.

La star de 43 ans a été vue en sortie dans les rues de la capitale à plusieurs reprises, notamment le lundi 24 où on a pu la voir en train de se rendre à une séance photo pour Balmain ainsi qu'au salon de coiffure l'Atelier Blanc, dans le 2e arrondissement. Le même jour, elle était en goguette avec son amie la philanthrope Maria Bravo. Les deux femmes ont été repérées sortant du restaurant L'Avenue, situé sur la très chic avenue Montaigne. Sans doute ont-elles profité des célèbres boutiques de luxe pour faire un peu de shopping...

Eva Longoria, qui a repris le travail très rapidement après la naissance de Santiago en juin dernier – elle est productrice exécutive sur la série Grand Hotel et tourne dans Dora l'exploratrice –, croule sous les impératifs. Lors de son séjour à Paris, la femme de José Baston est aussi sollicitée par L'Oréal. Égérie depuis plus d'une décennie, l'ex-star de Desperate Housewives a tourné de nouveaux spots publicitaires et a indiqué qu'elle serait présente au défilé gratuit organisé par le géant des cosmétiques le 30 septembre, depuis les quais de Seine au niveau du pont de Solférino. Les mannequins défileront sur un immense podium flottant de 60 mètres de long ! Cet événement est organisé dans le cadre de la Fashion Week parisienne.