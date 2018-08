Eva Longoria : La jeune maman reprend les tournages, Santiago dans les bras

Après avoir participé à une réunion de travail pour la série Grand Hotel, qu'elle coproduit, en présence de son craquant bébé Santiago, Eva Longoria a entamé le tournage du show... avec son fils dans les bras. Sur Instagram, l'actrice de 43 ans a posté une photo craquante.

"Regardez qui est venu sur la plateau", a ainsi écrit la star en légende d'une photo sur laquelle on la voit en plein tournage, observant un écran de contrôle et tenant dans ses bras le petit Santiago, né en juin dernier, confortablement blotti. Eva Longoria, qui a accueilli ce premier enfant dans sa vie avec son mari, l'homme d'affaires mexicain José Baston, est une maman active puisque depuis qu'elle a accouché, on a pu la voir en diverses occasions, notamment pour la promotion du film Dog Days.

Eva Longoria, qui fait partie des femmes ayant eu un enfant après 40 ans, est véritablement gaga de son bébé et aime poster régulièrement des photos ou des vidéos de lui sur ses réseaux sociaux. De quoi ravir ses fans !