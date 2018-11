Everybody Knows : Les secrets de famille de Penélope Cruz et Javier Bardem

À l'occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d'un vignoble espagnol. Mais des événements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Tel est le pitch d'Everybody Knows, le dernier long métrage d'Asghar Farhadi. Présenté au Festival de Cannes 2018 en film d'ouverture, le film est disponible depuis le 15 novembre en DVD, Blu-ray et VOD. Une bonne occasion d'admirer ce couple à la ville, et ici à l'écran, formé par les géniaux Javier Bardem et Penélope Cruz. Un thriller psychologique dans lequel les thèmes de la famille, ses secrets, ses liens, ses traditions et les choix moraux qu'ils imposent, comme chacun des scénarios du cinéaste iranien, sont au coeur de l'intrigue.

Réunissant Javier Bardem et Penélope Cruz devant sa caméra, Asghar Farhadi s'était expliqué sur ce choix. "Cela remonte au Passé [avec Bérénice Bejo, NDLR] que j'ai réalisé en France. L'une des candidates pour le rôle principal était Penélope. Mais elle était déjà prise par un autre projet... ou plutôt, à ce moment-là, elle donnait naissance à son enfant. Nous n'avons pas pu travailler ensemble mais ce fut le début de notre amitié", confie le réalisateur d'Une Séparation. Il poursuit : "Je lui ai parlé de cette histoire, de même que plus tard à Javier lors de notre rencontre à Los Angeles. Pendant ces quatre dernières années, nous avons gardé contact et ils suivaient le projet. Mais après Le Passé, j'ai finalement décidé de rentrer en Iran et de tourner un autre film, ce qui a reporté ce projet-ci de deux ans. Mais on ne s'est pas perdus de vue. Au-delà de leur interprétation, ces deux comédiens ont beaucoup aidé à la réalisation de ce film. Tout au long du projet, ils ont généreusement répondu à mes questions concernant d'autres acteurs ou d'autres sujets. Ce sont tous les deux des comédiens très doués, mais aussi des personnes profondément humaines. Et notre relation dépasse maintenant la collaboration professionnelle."