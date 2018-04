EXCLU – Camille Cerf enceinte ? Pourquoi son "petit ventre" interpelle

Camille Cerf était de toute beauté le 12 février dernier à l'occasion de la soirée des Globes de Cristal, à Paris. Seulement, certains internautes ont cru voir un petit ventre de future maman moulé dans la robe noire que portait notre Miss France 2015. Pour Purepeople.com, l'animatrice de NRJ12 revient sur ces rumeurs de grossesse.

Alors que beaucoup la voyaient déjà enceinte, Camille Cerf nous avoue avoir trouvé ça "rigolo". "Je n'ai jamais été une Miss France hyper mince, j'ai toujours eu quelques formes, assure-t-elle. Et maintenant, dès que je pose à côté d'Iris Mittenaere ou de Maëva Coucke qui sont très minces, tout le monde a l'impression que je suis enceinte alors que j'ai toujours eu un petit peu de ventre."

D'ailleurs, Camille Cerf confie qu'on lui a "encore [fait] la remarque dernièrement" à propos d'une éventuelle grossesse. "Ça me fait rire. Je me sens bien dans mon corps, c'est le principal", poursuit-elle. Et même si elle semble on ne peut plus heureuse et épanouie avec son amoureux Malik, la jeune femme précise que devenir maman, "ce n'est pas du tout d'actualité".

Et pour cause : la belle a bien d'autres projets. Sur NRJ12, la jeune femme de 23 ans est aux commandes du Super Bêtisier depuis octobre dernier. Plus encore, elle présentera le 26 avril prochain, dès 20h50, un documentaire traitant du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, prévu pour le 19 mai. Une "super expérience" pour Camille qui confie avoir "appris beaucoup de choses" durant le tournage.

