EXCLU – Koh-Lanta All Stars, une taupe parmi les candidats ? On en sait plus...

Vendredi 25 mai 2018, Clémence est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! Alors que cette édition All Stars est désormais terminée, certains candidats se font encore la guerre. Si Pascal ne s'entend pas avec Dylan, c'est avec Alban que Jérémy a du mal. Auprès de Purepeople.com, le complice de Candice en dit plus.

"Il a fait ses 18 interviews à sa sortie où il m'a dézingué dans chacune d'elles. Après on s'est appelé. Mais c'est facile de critiquer toute une journée une personne dans les médias pour s'excuser derrière... Il a eu la première mi-temps, j'ai la seconde et même les prolongations malheureusement pour lui", lance alors Jérémy, visiblement bien remontré contre son camarade. Celui qui a remporté la course d'orientation poursuit : "Tout ce qu'il a dit, il le pensait. Et pareil pour moi, tout ce que je dis, je le pense : il est de très loin ma plus grosse déception dans cette aventure. C'est la seule personne vraiment mauvaise pour moi et il est le seul que je ne souhaite pas revoir." Déçu, Jérémy ajoute : "Il ne mérite ni mon respect, ni mon attention, ni ma considération."

Et si l'acolyte de Candice semble si catégorique à propos d'Alban, c'est aussi parce qu'il pense que les rumeurs sur un pacte financier entre Clémence, Javier, Pascal et lui-même viennent de lui. Jérémy pense en effet qu'Alban est la taupe qui informe les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8). "Je pense que c'est lui donne ces informations à TPMP pour dire qu'on a fait un pacte. Il est frustré le pauvre", nous indique-t-il.

D'ailleurs, Jérémy nie fermement avoir scellé un pacte financier avec ses camarades. "C'est du pipeau, c'est bidon", lance-t-il. Plus encore, il reproche aux équipes de Cyril Hanouna de vouloir "discréditer les quatre finalistes" en divulguant de telles informations. Même son de cloche du côté de Clémence et Javier qui démentent tout partage d'argent.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.