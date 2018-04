EXCLU - Olivier (Koh-Lanta) : Son difficile retour à la réalité

L'épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé 6 avril 2018 a été marqué par l'élimination de Cédric, l'exil de Tiffany... et l'abandon médical forcé d'Olivier, souffrant de maux de ventre. Ce dernier a accepté de répondre à quelques questions sur son aventure pour Purepeople.com.

Votre départ a touché les Jaunes, notamment Clémentine, auprès de qui vous vous étiez imposé comme un pilier...

C'est vrai qu'on s'entendait vraiment bien sur l'île, tous. Il y avait de la fraternité donc ça me touche beaucoup. Sachez que quand je sors, je veux tout de suite revenir mais ça ne se passe pas comme on veut.

Pouvez-vous expliquer la scène où vous niez avoir dit à Chantal de chercher le collier d'immunité en vue du conseil ?

On se lève le troisième jour, deux personnes sont en danger c'est Raphaële et Chantal. Les quatre garçons essaient de faire du feu. Je demande à Chantal, vu son expertise en survie, de venir nous aider. À chaque fois, elle part chercher à manger mais elle ne nous aide pas. Au bout de deux ou trois heures, on arrête on n'en peut plus. Et c'est à ce moment-là où je dis : "Allez chercher le collier, on arrête de faire le feu de toute façon ça ne sert à rien on n'y arrive pas". Pas avant.

Qu'avez-vous à répondre aux critiques des internautes ?

J'ai ma conscience pour moi et j'ai l'avis et l'opinion de mes coéquipiers quand j'étais sur le jeu. Eux savent vraiment ce qui s'est passé. Les critiques sur les réseaux sociaux, je m'en tamponne le coquillard. Je suis surpris d'être vu comme un stratège, ma stratégie c'était la cohésion d'équipe pour que l'on gagne et que l'on aille pas au conseil. Puis à la réunification j'aurais été en fonction du vent. Je ne pense pas être stratège.

Que pensez-vous du faux collier de Javier pour piéger Nathalie ?

J'aurais pu y penser... Mais si je l'avais fait, ça aurait été après la réunification pour piéger quelqu'un. Lui Javier a été machiavélique, c'est plus sournois que ce qu'avait fait Max. Après moi je trouve ça drôle. Mais savoir que toute son équipe est au courant, c'est moins drôle et ça me gêne d'en rire.

Cédric a révélé avoir appris 2 jours avant de faire Koh-Lanta que son papa était gravement malade, d'où le fait qu'il était moins performant sur les épreuves. Vous en voulez-vous de l'avoir éliminé ?

On le savait, il nous avait un petit peu parlé. Enfin, il ne voulait pas en parler mais après coup on a compris. Il avait dit qu'il n'était pas dedans, que certaines choses n'allaient pas... À ce niveau-là du jeu je ne regrette pas, on a tous voté à l'unanimité.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu dix kilos. J'étais un peu en surcharge (rires). J'ai quand même 50 balais donc pour les épreuves j'avais travaillé pour être moins gros.

Comment s'est déroulé votre retour à la réalité ?

Quand je suis sorti ça a été difficile. On rumine... J'ai vraiment passé le cap quand je me suis fait opérer. Pendant trois semaines j'ai ressassé le fait d'être sorti en subissant. J'ai été un peu désagréable chez moi puis j'ai tourné la page.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.