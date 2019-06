Fabienne Carat, prête à devenir maman ? "Je laisse la nature faire les choses..."

Fabienne Carat fêtera en août 2019 son 40e anniversaire. L'interprète de Samia dans Plus belle la vie (France 3) commence à se questionner sur son désir de maternité... Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, la comédienne fait quelques confidences sur le sujet.

Loin d'être saoulée des questions sur son envie de devenir mère, Fabienne Carat estime que "c'est la nature". "Quand, à 20 ans, j'ai décidé de tout plaquer pour faire ce métier, j'ai pris un risque et je ne voulais pas me retourner à 40 ans et regretter des choses. Dans tout cela, je faisais le sacrifice de la maternité", lance la jolie brune. Mais pour l'heure, conscient qu'un bébé implique "beaucoup de responsabilités" et "dans ce monde tellement difficile", la jolie brune "ne veut pas d'enfant à tout prix".

Toutefois, l'acolyte de Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie, ne ferme par la porte à l'arrivée d'un bébé dans sa vie. "Ce n'est pas que je ne veux pas avoir d'enfant, c'est juste que je laisse la nature faire les choses, assure-t-elle. Oui, plus tard, j'aurai un enfant." Fabienne Carat songe d'ailleurs à l'adoption, comme elle le confie : "Je sais que je n'ai plus 20 ans, alors peut-être que j'adopterai. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'entier : je pense que si j'avais un enfant, j'arrêterais de tourner."

En février, Fabienne Carat avait déclaré, dans le deuxième numéro de la revue officielle de la série de France 3, que la grossesse de son personnage Samia ne lui avait pas donné envie. "Ça ne m'attire pas du tout. Les neuf mois de grossesse de Samia m'ont passé l'envie d'avoir un gros ventre. Sans compter les films d'accouchement que j'ai regardés pour me préparer", avait-elle lâché. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, la jeune femme semble plus ouverte à l'idée de devenir mère... en adoptant !

