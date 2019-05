Fanny Agostini pétillante face à Laurent Romejko : Les stars de la météo réunies

Jusqu'au 28 mai 2019 s'est tenu à Paris le 16e Forum International de la météo et du climat sur le parvis de l'Hôtel de ville. Au coeur de cet événement, le climat, évidemment, et l'écologie. Une manifestation soutenue par de nombreux journalistes météo.

Fanny Agostini, marraine du forum, a affiché son plus beau sourire pour attirer les foules. La présentatrice de Thalassa, victime d'un accident de montgolfière sur le tournage et qui ne signera pas la saison prochaine, était décontractée. Jean, bottines, top vague et veste en cuir, tel était son look pour cette sortie. La ravissante animatrice et jeune mariée a pu compter sur le soutien de collègues.

Laurent Romejko, Sébastien Léas, présentateur météo sur France Inter, Marc Hay qui travaille pour BFMTV, Elodie Calla (météorologiste), Héléna Morna (Europe 1), Sophie Bria (France Info), Géraldine de Mori, Jean Jouzel (climatologue et glaciologue) et Gérald Maradan, directeur général au sein de l'entreprise ECOACT - qui apporte aux entreprises et aux territoires une expertise unique pour anticiper et se transformer positivement face aux enjeux climat et carbone – étaient présents. Tout comme Frédéric Courant (ex-collègue de Jamy dans C'est pas sorcier), parrain de l'événement.

Au programme : des ateliers anti-gaspillage alimentaire, des débats sur le zéro déchet, sur l'économie d'énergie et des rendez-vous pour mieux apprendre à adapter son comportement au quotidien.