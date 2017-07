Fanny Ardant face aux clichés : "Parce que j'ai la voix que j'ai ?"

Franche, Fanny Ardant parle aussi de politique en toute liberté. Elle refuse d'être une donneuse de leçons et rétablit au passage certaines choses, notamment concernant les Brigades rouges : "J'ai contesté un système judiciaire qui offrait des remises de peine aux repentis, des gens qui, tout de même, avaient trahi leurs camarades. Et j'ai osé dire que je préférais l'attitude d'un de leurs chefs qui faisait ses trente ans de taule sans dénoncer personne." Révolutionnaire, elle déteste la violence, mais précise que "tout progrès social se fait dans l'illégalité". Ne lui demandez pas pour qui elle vote, l'héroïne de Vivement dimanche ne va pas dans les urnes : "Je ne vote pas. Parce que je n'ai toujours pas trouvé l'homme ou la femme politique qui me pousse à lui confier ma voix."

L'indéfinissable Fanny Ardant, heureuse maman de trois filles, ne veut pas qu'on la mette dans une case et fuit les stéréotypes et les étiquettes. Il en est une qui lui colle à la peau depuis longtemps, celle de dame aisée au langage châtié : "Parce que j'ai la voix que j'ai, que j'ai grandi à Monaco et que je suis fille de militaire, je serais une grande bourgeoise ? Clichés..."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télérama du 25 juillet

Lola Pater, en salles le 9 août