Fashion Week : Mélanie Thierry et Inès de la Fressange taquinent les modeuses

Ce n'est pas à un défilé mais bien à une exposition que Mélanie Thierry, Inès de la Fressange et Mademoiselle Agnès ont été conviées ! Les trois femmes se sont rendues au Bon Marché. Elles y ont découvert les phrases cultes prononcées par les clients du prestigieux magasin et reprises par le journaliste Loïc Prigent. Entendu au Bon Marché a ouvert ses portes au public le 25 février et les refermera le 2 avril.

"C'est un manteau sublime dans lequel rien de grave ne peut t'arriver", "Je le prends quand même, je vais faire un régime et je rentrerai dedans" ou encore "Je suis rive gauche ! Uniquement !" : une série d'articles imprimés des "oeuvres" de l'expo sont disponibles ! Les personnalités présentes au Bon Marché mardi soir, dont faisaient également partie Audrey Marnay et son compagnon Virgile Bramly, l'acteur Baptiste Lecaplin et la danseuse étoile de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot, ont pris plaisir à les lire et à taquiner les modeux et modeuses citées.

Mardi, jour 1 de la Paris Fashion Week édition prêt-à-porter automne-hiver 2017, les marques Paule Ka et Saint Laurent ont dévoilé leurs nouveaux dressings. Anouchka Delon, Malika Ménard, Fanny Ardant et Catherine Deneuve en étaient les invités de marque.

La semaine de la mode parisienne prendra fin le mardi 7 mars.