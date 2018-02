Fashion Week : Victoria Beckham applaudie par David Beckham et leurs enfants

Les Beckham forment l'une des familles de stars les plus populaires au monde. Un statut qu'ils ont renforcé ce week-end lors de la Fashion Week de New York. Victoria Beckham, venue dévoiler sa nouvelle collection de vêtements, a pu compter sur le soutien de son mari David et de leurs enfants.

Cette semaine, New York jouit du titre de capitale de la planète Mode ! David Beckham et trois de ses quatre enfants (Romeo, 15 ans, Cruz, 12 ans, et la craquante Harper, 6 ans) y ont posé leurs valises pour la Fashion Week. Arrivée vendredi 9 février, la joyeuse bande a assisté, le dimanche suivant, au défilé Victoria Beckham.

Seul l'aîné, Brooklyn (18 ans), manquait à l'appel.