Fidji (Les Marseillais) de nouveau en couple avec son ex : Elle s'exprime...

"Des hauts, des bas malheureusement qui nous ont menés à une rupture il y a quelques mois... C'est en étant si loin de toi que je me suis rendue compte à quel point tu m'étais indispensable ! Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est comme ça, c'est mon choix, ma vie. Bref je t'aime tout simplement...", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Se quitter pour mieux se retrouver. Les mauvaises langues passez votre chemin." De son côté, le compagnon de Fidji a posté la même photo et déclaré : "Aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Nous nous sommes retrouvés, notre amour est plus fort que tout."

L'ex-chérie de Ricardo – qui est désormais en couple avec Nehuda et papa d'une petite fille, Laïa, née en février dernier – a donc bel et bien oublié Nikola depuis le tournage des Marseillais VS Le reste du monde. Quant à lui, le séducteur belge a laissé entendre qu'il n'était pas en couple.