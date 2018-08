Florence Foresti n'en loupe pas une : sa nouvelle vidéo hilarante en vacances

"Wait for it" [Attendez la suite, NDLR], indique simplement la comédienne de 44 ans en légende du clip. Sur fond de montagne arborée et ciel bleu, Florence Foresti apparaît en maillot de bain, perchée au bord d'une piscine. Munie d'une longue épuisette, l'humoriste s'en sert comme d'un instrument pour mimer la guitare sur le titre Back to black d'ACDC, avant de finalement se jeter à l'eau avec grâce. Un numéro qui n'a pas manqué d'amuser ses fans.