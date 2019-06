Florent Pagny, rares confidences sur Azucena : "On est un couple karmique"

Aime la vie, voici le titre du nouvel album de Florent Pagny. Un opus très court, composé de dix titres aux sonorités joyeuses. C'est pour en faire la promotion que l'ancien coach de The Voice s'est rendu chez Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche (France 2), le 9 juin 2019.

Florent Pagny en a profité pour revenir sur sa relation avec Jean-Jacques Goldman, qui lui a tant apporté dans sa carrière, en écrivant pour lui, mais aussi en l'invitant dans la grande troupe des Enfoirés. Mais une autre rencontre datant de cette même période va encore plus bousculer sa vie, celle avec sa compagne argentine, Azucena Camano.

"Nous, on est un couple karmique. Notre destin était de se rencontrer et de s'accompagner pour justement revenir de là où j'étais, du trou, et me dépasser", se souvient-il, lui qui était dans une période particulièrement difficile de sa vie lorsqu'il a rencontré la femme de sa vie, notamment à cause de sa rupture avec Vanessa Paradis. Le chanteur était "au fond du fond", "dans sa voiture".

"J'avais une manière de draguer qui est un peu bizarre, à l'époque. Je n'ai jamais été très bon en drague. C'est vrai qu'à un moment, elle s'est dit 'il est bizarre, celui-là'", admet-il aujourd'hui, non sans humour. Aussi étrange fut-elle, la technique semble avoir porté ses fruits, puisqu'ils s'aiment depuis déjà vingt-six ans.

Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, une fille Aël, 20 ans et un garçon, Inca, 23 ans. "Quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il venait d'arrêter de dormir dans sa voiture. Je suis quelqu'un de très fidèle et lui aussi. On n'a pas besoin d'autre chose, on se complémente assez bien tous les deux. Le secret, ça doit être l'amour", avait confié la belle Azucena à Sept à huit en 2017. Un couple fait pour durer.