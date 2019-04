Franck Dubosc, en "dépression" à cause du harcèlement étant ado : "J'ai sombré"

Franck Dubosc revient sur scène avec un nouveau spectacle, Fifty-Fifty. C'est à cette occasion qu'il a accordé une interview au magazine Notre temps, lors de l'édition du mois de mai 2019. Le papa de Raphaël (8 ans) et Milhan (6 ans) s'est livré sur une période particulièrement sombre de sa vie, son adolescence. Le comédien, issu d'un "milieu de Français moyens ", raconte que son père "a connu le chômage, donc forcément ce n'était pas la rigolade tous les jours".

Ce n'était d'ailleurs pas mieux à l'école. "C'est vrai que je n'étais pas heureux. J'ai même fait une dépression nerveuse. Petit, je n'étais pas très bien vu de mes copains. Lorsqu'il fallait constituer les équipes pour jouer au foot, j'étais toujours celui qu'on choisissait en dernier. Les autres ne m'appréciaient pas", confie Franck Dubosc, qui explique qu'il était un petit garçon qui travaillait beaucoup pour avoir de bonnes notes et faire plaisir à ses parents. "En seconde, je me suis retrouvé dans une section qui ne me convenait pas. Malgré le nombre d'heures incroyables que je passais sur mes cours, mes notes s'effondraient. J'ai sombré", reconnaît le compagnon de Danièle.

Pendant que ses camarades de classe se moquaient de lui, Franck Dubosc apprenait en réalité l'art de faire rire. "On a souvent ri à mes dépens. Dans ma tête, je notais tout ce qui faisait rire les autres, et j'essayais de comprendre les ficelles et les ressorts pour m'en resservir. (...) Quand je me suis aperçu que je faisais rire les gens, je l'ai peaufiné jusqu'à le maîtriser à la perfection. Dans ces moments-là, les autres me regardaient. Cela me procurait du plaisir. C'était enfin un moyen agréable d'exister", poursuit l'humoriste de 55 ans, qui "n'imaginait pas une seconde" le succès qu'il allait rencontrer.