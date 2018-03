Franck Dubosc évoque sa sublime épouse : "Dès le premier regard..."

Les fans l'avaient déjà remarqué, mais pour les retardataires Franck Dubosc est actuellement au cinéma avec son premier film devant et derrière la caméra, Tout le monde debout (dans les salles depuis le 14 mars 2018), comédie loufoque dans laquelle il parle d'amour et de handicap. Toujours en promotion, l'humoriste de 54 ans s'est confié à Nikos Aliagas dans sa rubrique La photo-confidences dans les pages du magazine Gala, évoquant notamment celle qui partage sa vie depuis bientôt douze années, la belle Danièle qu'il avait épousée en 2009.

Très amoureux, Franck Dubosc ne loupe jamais une occasion de rappeler à quel point il admire la mère de ses fils Raphaël (8 ans) et Milhan (5 ans). Sa femme n'est pas seulement sa partenaire de vie, elle est également sa confidente la plus intime, celle qui guide, le rassure et le conseille. Derrière le succès et les paillettes, Danièle est son phare, l'a "réconcilié avec son versant pudique et plus sombre, une fois les projecteurs éteints", note Nikos Aliagas. Ce que confirme le principal intéressé. "Ma femme me calme, m'apaise. Elle m'a aidé à m'aimer un peu plus. Dès le premier regard, elle a compris qui se cachait derrière le masque", confie-t-il en référence à son "statut d'amuseur".

Le comédien a également évoqué ses fils, qui ont vu son film et qui ont confondu fiction et réalité tant leur père était authentique à l'écran et investi dans la peau de son personnage. "Le petit ne comprenait pas pourquoi sa maman ne venait pas me retrouver dans l'histoire...", a-t-il expliqué, amusé. Quant à Danièle, qui connaît son mari mieux que quiconque, "elle a vu le film et lui a dit : 'Là, c'est toi.'" Au final, Tout le monde debout est bien son projet le plus sincère.