François Hollande acteur comme Julie Gayet ? "C'est n'importe quoi"

Les acteurs étaient nombreux à avoir joué le jeu de l'autodérision en participant à la première saison de Dix pour cent, qui relate la vie d'une agence de stars françaises. Une série initiée par Dominique Besnehard, dont les anecdotes sur le milieu du cinéma français sont nombreuses. Au regard du succès critique et public, une nouvelle saison sera diffusée en avril et une troisième est déjà en préparation. Le producteur avait même indiqué que François Hollande pourrait figurer au casting, à l'image de sa très discrète compagne, irrésistible dans la première saison. Une idée surprenante qu'il vient de démentir sur France Inter : "Je ne me souviens même plus l'avoir dit. (...) Les plaisanteries et l'humour, ça existe, s'est-il défendu. C'est n'importe quoi. La saison 3 n'est même pas écrite. Et pourquoi pas Fillon ?" L'Élysée a également démenti l'info.

C'est au micro d'Europe 1 que Dominique Besnehard, ami de Julie Gayet – il l'avait fermement défendue contre Maïwenn –, avait confié que François Hollande n'était pas contre l'idée de participer à la série : "Il a beaucoup aimé la première série. (...) L'autre fois, on s'est reparlé, je lui ai dit qu'on faisait la saison 3 et que j'adorerais qu'il y soit. Il m'a répondu 'pourquoi pas'". Si l'on sait que l'ancien président des États-Unis Barack Obama adore les prestations télévisées, en France, on n'a pas le souvenir d'un ancien chef d'État devant une caméra pour une fiction.

Dans la nouvelle saison de Dix pour cent, on retrouvera dans tous les cas Fabrice Luchini, Isabelle Adjani, Virginie Efira, Ramzy Bedia ou encore Juliette Binoche. Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère conservent leurs rôles d'agent. Et si les deux premiers des six épisodes de la troisième saison sont écrits, Harold Valentin de Mother Production a annoncé également "des accords de coproduction pour le remake des deux premières saisons avec l'Angleterre et le Canada". Il ajoute : "Les Américains ont été séduits par le soap de bureau avec du glamour. L'Allemagne est également intéressée."

Reste au show à faire aussi bien voire mieux que la première saison : elle avait atteint pour six épisodes 17,7 % de part d'audience, soit 4,4 millions de téléspectateurs en moyenne.