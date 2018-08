François Hollande amoureux : Julie Gayet, "une douceur précieuse"

Alors qu'il vient de boucler trois mois de tournée dans les librairies hexagonales pour dédicacer son livre Les leçons du pouvoir, paru chez Stock, François Hollande goûte enfin au bonheur. Son ouvrage rencontre un succès dingue - plus de 80 000 exemplaires ont déjà été vendus, et il a dû être réimprimé – et côté vie privée, c'est la dolce vita avec Julie Gayet. Au micro de France Info ce 20 août 2018, le principal intéressé ne s'en est d'ailleurs pas caché, livrant une de ses rares confessions sur son couple, lui qui est si pudique à ce sujet.

"Sortant de l'Elysée, je peux avoir une vie plus facile, plus simple, plus transparente. D'avoir à mes côtés Julie Gayet a été une douceur, une façon aussi d'être protégé qui m'a été précieuse", confie ainsi affectueusement l'ancien chef d'État. Quand on connaît la tempête médiatique que le couple a traversée après la publication des fameuses photos du scooter par Closer, c'est un juste retour des choses.

Il y a quelques jours, c'est l'actrice et productrice française qui se confiait sur l'homme qui partage sa vie. "Mais ce n'est pas qu'une réputation, son humour est légendaire ! C'est vraiment quelqu'un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront. Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c'est très important pour moi !", avait notamment déclaré au Parisien la pétillante jeune femme, pour qui d'ailleurs, "beaucoup de gens espèrent le retour de François". Alors sera-t-il candidat en 2022 ? "Je ne suis candidat aujourd'hui à rien et je ne me place pas dans cette perspective et si j'ai aujourd'hui à dire ce qu'est mon état d'esprit, je me sens bien sûr comme ancien président lié au destin de la France et à ce que notre pays doit faire et doit être uni pour le faire. Mais en même temps, je suis libre. Totalement libre pour dire ce que j'ai à dire", a déclaré l'ex-dirigeant.