Françoise Laborde clashe encore sa soeur Catherine, "fan" de Cyril Hanouna...

Effet collatéral de "l'affaire Hanouna" après le sketch raté diffusé durant le prime TPMP ! Radio Baba le 18 mai dernier sur C8, Françoise Laborde (présidente de l'association Le Refuge) ne pardonne pas à sa soeur aînée Catherine Laborde (chroniqueuse dans TPMP) d'avoir choisi de soutenir publiquement son patron Cyril Hanouna alors qu'il était accusé d'homophobie.

Ainsi, même si les deux soeurs ne se parlent pas depuis bientôt dix ans, Françoise (64 ans) s'était dans un premier temps saisie de son compte Twitter pour demander aux internautes de ne pas la confondre avec sa soeur de 66 ans qu'elle accusait au passage de participer à "un naufrage" en se produisant dans Touche pas à mon poste. Une sortie qui avait aussitôt fait réagir Catherine qui avait alors mis en avant la recherche de "notoriété" de sa cadette...

C'est dans ce contexte déjà tendu que Françoise Laborde a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs lundi 29 mai. A cette occasion, elle a évidemment été invitée à dévoiler les raisons qui l'ont poussée à prendre la parole contre sa soeur. "D'abord, il y a la peur d'être confondue avec elle oui. Je trouve qu'à un moment, on n'est pas obligé de se produire sur tous les plateaux télé après avoir annoncé sa retraite. Après tout, c'est son choix, ce n'est pas mon problème. Mais ​elle n'est pas obligée non plus de se comporter en ​fan inconditionnelle de Cyril Hanouna​. On n'est pas obligé d'appeler à signer une pétition en faveur de son patron, surtout quand celui-ci a déjà fait amende honorable... Je l'ai connue plus pointilleuse dans le choix des pétitions qu'elle signait ​quand elle était jeune et avait des convictions", a-t-elle lancé.

Et de revenir sur leur brouille qui remonte maintenant à plusieurs années, une mésentente révélée dans le livre Ça va mieux en le disant de Françoise Laborde, sorti en 2008 : "La dispute que j'ai eue avec ma soeur n'a rien à voir ni avec la télé ni avec des livres, ni avec toutes les bêtises que j'ai pu lire. Je n'ai jamais rien livré de sa vie privée dans mes livres. Elle l'a fait, mais c'est son problème. Pour faire simple, j'ai toujours été là pour elle et ses enfants. Je l'ai toujours aidée. D'ailleurs, c'est grâce à moi qu'elle est entrée à TF1, c'est​ mon mari qui l'a embauchée. En revanche, elle s'est très mal conduite avec mes enfants qui ont un parcours personnel assez douloureux. C'est une histoire purement familiale."