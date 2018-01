Garou et Johnny Hallyday : Des débuts difficiles avant une belle complicité

Ce jeudi 4 janvier 2018, France 2 consacre à Garou une grande émission de variétés intitulée Gare au Garou. Autour de l'artiste québécois, de nombreuses stars viennent chanter, en duo et trio, offrir des reprises inédites ou décalées, comme Louane, Vianney, Julien Clerc, Patrick Fiori, François-Xavier Demaison et Amir, mais aussi Nolwenn Leroy, Jérôme Commandeur, l'immense Robert Charlebois, Bénabar et l'humoriste Claudia Tagbo.

L'ancien juré de The Voice sera également sur TF1 samedi soir, le 6 janvier, pour la grande émission hommage à Johnny Hallyday qui réunit tous les artistes de l'album On a tous quelque chose de Johnny. Sur ce disque, dont la direction artistique est signée Yarol Poupaud, Garou reprend Ma gueule, un morceau puissant qui demande pas mal de coffre. Pour autant, les rapports entre Garou et la star ont débuté par un revers que raconte Jean-Claude Camus, ami et ancien producteur des spectacles de Johnny Hallyday, dans son autobiographie Pas né pour ça, paru chez Plon en octobre 2017.

Parc des princes, Paris, en 2003

Camus raconte comment Johnny Hallyday avait eu un coup de coeur pour celui qui cartonnait alors avec Notre-Dame de Paris et l'album Seul. Alors qu'il préparait une série de quatre concerts au Parc des Princes en 2003 (le fameux concert où il chantait Quelque chose de Tennessee avec Renaud) pendant la tournée de ses 60 ans, Hallyday invite Garou a chanté Ma gueule avec lui le 14 juin – duo qu'ils avait répété le mois précédent à Los Angeles.

Après cette première, le Canadien devait remonter sur scène avec Johnny mais ce dernier change d'avis. "Nous allons dîner après le spec­­tacle dans un restau­­rant près de l'Étoile dont Johnny était proprié­­taire à l'époque, écrit Camus. C'est alors qu'un membre de l'équipe lui annonce : 'On ne veut plus de Garou demain.'" Johnny Hallyday ne donne aucune explication. Le coup doit être difficile à encaisser pour Garou dont la carrière était en train de décoller...

Quinze ans après ce rendez-vous à demi-manqué, de l'eau a coulé sous les ponts. Garou a eu plusieurs fois l'occasion de croiser Johnny Hallyday sur des plateaux télé et même de chanter avec lui comme en 2006 sur TF1. Il est aussi au casting de l'album On a tous en nous quelque chose de Johnny, dont l'intéressé et Laeticia ont suivi de très près la gestation. Et cette semaine dans Télé Loisirs, le Québécois de 45 ans n'avait que des mots pleins de tendresse et d'admiration pour le défunt : "Non seule­ment c'était un grand artiste et un grand chan­teur, mais quand Johnny entrait dans une pièce, il en impo­sait. C'était désarçon­nant mais il était telle­ment sympa­thique et bien­veillant. Pour moi, c'était comme un père de musique."