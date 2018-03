Gary Oldman dézingué par son ex : Leur fils choisit son camp et défend son père

Gary Oldman aurait sûrement bien aimé savourer sa victoire aux Oscars et admirer son trophée de meilleur acteur pour Les Heures sombres. Mais c'était sans compter l'attaque de son ex-femme Donya Fiorentino relayée par TMZ, rappelant qu'elle l'a accusé de violences conjugales – il a nié de son côté : "Félicitations, Gary, et félicitations à l'Académie pour avoir récompensé pas seulement un mais deux agresseurs aux Oscars. Je pensais qu'on avait progressé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement #MeToo ?" L'acteur britannique peut néanmoins compter sur le soutien de leur fils Gulliver qui a publié dans Variety une lettre ouverte.

Gulliver (21 ans) est l'un des deux fils – l'autre étant Charlie (19 ans) – que Gary Oldman a eus avec le mannequin et ex de David Fincher, Donya Fiorentino, durant leur mariage allant de 1997 à 2001. À l'époque des supposées violences, il était âgé de 3 ans et, après leur divorce, son frère et lui ont vécu avec leur père, qui avait leur garde exclusive. Aujourd'hui, il a choisi le camp de son papa, désormais marié à Gisele Schmidt, sa cinquième femme : "Il n'est que question d'innocence, il n'y a jamais eu de culpabilité. J'étais là au moment de 'l'incident', donc j'aimerais clarifier les choses : il ne s'est rien passé. Ceux qui disent qu'il l'a frappée mentent. La garde des enfants est impossible à obtenir pour un homme qui bat sa femme et c'est rare qu'un homme l'obtienne de manière générale. Le fait d'avoir vécu avec mon père est une preuve suffisamment claire."

Le jeune homme décrit son père comme son seul héros et un homme d'une immense gentillesse, ajoutant qu'il a arrêté de parler à sa mère lorsqu'il avait 13 ans. "Ces blessures auraient dû cesser de faire mal il y a seize ans. Maintenant, mon père devrait pouvoir profiter de ce grand moment de sa carrière, j'espère qu'on pourra y arriver en arrêtant de répandre ces mensonges." Peu avant, un représentant de Gary Oldman avait déclaré que son client avait été blanchi en 2001 de toutes ces attaques.