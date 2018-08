Grey's Anatomy : Meredith (Ellen Pompeo) en couple ? La production répond enfin

A la rentrée, Grey's Anatomy (TF1) reviendra avec la saison 15 sur ABC. Si les intrigues et les histoires d'amour seront nombreuses, la vie sentimentale de Meredith – incarnée par l'actrice Ellen Pompeo - va connaître quelques rebondissements inattendus. Lors d'une interview pour TVLine, Channing Dungey, présidente de ABC Entertainment, s'est confiée sur le sujet.

Alors que tous les fans de Grey's Anatomy pensent que Meredith va prochainement retrouver l'amour, Channing Dungey a mis les choses au clair, au risque d'en décevoir plus d'un. "Meredith va prendre un nouveau chemin qui sera plus centré sur sa vie de mère célibataire et chirurgienne", a-t-elle affirmé, avant d'ajouter : "Ellen Pompeo ne voulait plus que toutes les aventures de Meredith ne soient que romantiques."

Lors d'un ancien entretien avec Hollywood Reporter, Ellen Pompeo avait déjà déploré le fait que la production

recrute Martin Henderson alias Nathan pour jouer son nouveau compagnon après la mort de Derek Shepherd (interprété par Patrick Dempsey). "L'encre n'était même pas encore sèche sur les papiers de sortie de Patrick Dempsey qu'ils ont fait venir un nouvel homme. J'étais là, genre : 'Mais êtes-vous fous ?' 'Pourquoi vous voulez à tout prix le remplacer ?' Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le studio et la chaîne ressentaient le besoin qu'il y ait un pénis à mes côtés", avait-elle confié.

Vous l'aurez compris, Meredith restera célibataire pour le moment. Channing Dungey n'exclut pas pour autant une future relation amoureuse pour le personnage d'Ellen Pompeo. "Je ne dis pas non. Je pense que nous y arriverons. Il y a eu beaucoup de rencontres et je pense qu'Ellen est enthousiaste à l'idée d'explorer différents aspects du personnage", a-t-elle conclu.