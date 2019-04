Guillaume Canet, papa : ce qu'il a manqué avec sa fille Louise

D'ordinaire très discret sur sa vie privée, Guillaume Canet s'est livré dans les pages de Nice-Matin. Il y évoque les relations qu'il entretien avec ses enfants, Marcel (bientôt 8 ans) et Louise (2 ans). Alors qu'il décrivait les relations parfois difficiles entre les personnages de son film, Nous finirons ensemble et leurs enfants, le compagnon de Marion Cotillard a pris ses propres enfants en exemple.

"Ce n'est pas facile d'être de bons parents. On n'a pas toujours l'attitude ou le discours qu'il faut. C'est important de le reconnaître et, pour moi, de le montrer. Longtemps, j'ai eu peur que mon fils soit perturbé par l'arrivée de sa petite soeur. Du coup, j'ai mis trop de temps à lui donner l'attention qu'elle nécessitait, je le reconnais", confie Guillaume Canet. Des problèmes qui touchent en réalité bon nombre de parents et que le réalisateur de 46 ans a décidé d'exploiter : "C'est peut-être très personnel, mais je parle des choses que je connais. Si on veut que ça devienne universel, il faut que ça ait d'abord une résonance personnelle forte en soi."

Particulièrement anxieux avant la sortie du film, prévue pour le 1er mai 2019, Guillaume Canet s'est accordé quelques tours de piste au GPA Jump Festival, de Cagnes sur Mer avant de présenter son film en avant-première à Nice. "Je flippe à mort ! (rires) Je sais que le film est très attendu et je le trouve plus humain, plus profond, plus tenu que le premier. Moins dans la satire et le pathos. J'ai envie qu'on l'aime !", expliquait le papa de Marcel et Louise. "Personne ne me considère comme un acteur ou un réalisateur quand je suis à cheval. Je me suis arrangé pour que les avant-premières coïncident au maximum avec des compétitions. Comme ça, je peux mener de front mes deux passions", soulignait le passionné d'équitation. Une affaire rondement menée...