Guillaume Canet règle ses comptes avec Gérard Depardieu.

Bientôt à l'affiche du film d'animation Cars 3, Guillaume Canet a fait d'un des sujets du film un cas personnel. En effet, à l'écran, il est question d'une rivalité entre Flash McQueen, un héros vieillissant rattrapé par une nouvelle génération de bolides et notamment Jackson Storm (Nicolas Duvauchelle). L'occasion pour la voix de Flash de s'exprimer sur le passage de relais, la transmission des savoirs aux nouvelles générations et cette forme de défiance entre les nouveaux venus et l'ancienne garde. Pour le chéri de Marion Cotillard, "dans n'importe quel domaine, ce qui compte, c'est que les anciens ne regardent pas avec frustration la génération qui monte".

Il évoque alors son cas personnel, lui qui l'avait traité sous l'angle comique dans son film Rock'N Roll. "Alors qu'un acteur comme Jean Rochefort a été un mentor pour moi, un père spirituel, il y en a d'autres qui, voulant faire du zèle, comme Gérard Depardieu, avaient dit de moi que je n'avais pas ma place dans ce métier, rien à foutre dans le cinéma, confie-t-il à nos confrères de Gala. Je trouve que ses propos le desservent lui. Ça sert à quoi de dire des choses comme ça ? Ça ne sert pas à grand-chose, c'est plutôt gratuit. Il aurait été préférable qu'il me donne des conseils pour avoir une vraie grande carrière et pour éviter de devenir comme lui !" Eh bien ça, c'est fait...

Selon l'acteur, également réalisateur, producteur et scénariste, "il faut essayer de guider la jeune génération, la soutenir, lui donner une bonne direction".