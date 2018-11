Guillaume Canet "taré" pour Marion Cotillard : sa soif de vivre insatiable

Il est acteur, producteur, réalisateur, papa de deux enfants et trouve encore le temps de pratiquer l'équitation à haut niveau, en compétition. Un besoin essentiel pour Guillaume Canet, qui lui permet de "faire le vide", mais qui fait de lui un "taré" aux yeux de sa compagne Marion Cotillard, impressionnée par toutes ses activités. "Je suis surtout un boulimique. Je m'embête vite dans des cases. Je veux vivre à fond", confie le comédien de 45 ans au Parisien vendredi 30 novembre 2018.

Celui à qui l'on doit Les Petits Mouchoirs, dont il prépare la suite et qui a attiré des millions de spectateurs dans les salles avec Le Grand Bain de son ami Gilles Lellouche sera à Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour participer, le 2 décembre, au Longines Masters de Paris, événement hippique auquel il a l'habitude de se frotter, entouré des plus grands cavaliers du circuit.

Si Guillaume Canet impressionne en tant que cavalier, il aurait pu ne plus jamais monter à cheval après un accident survenu alors qu'il n'avait que 18 ans : "Je me suis cassé la moitié du corps." Il n'est remonté à cheval que vingt ans plus tard, avec le tournage du film Jappeloup sorti en 2013.

Quand l'acteur n'est pas sur les paddocks, il va au Parc des princes pour faire plaisir à son fils de 7 ans, Marcel, qui est fan du PSG. Son footballeur préféré ne porte pourtant pas le maillot parisien puisqu'il s'agit de Benjamin Pavard, qui joue à Stuttgart. Guillaume Canet en profite pour glisser qu'il est devenu "très très pote avec Bixente Lizarazu pendant la Coupe du monde 1998".

L'intégralité de l'interview de Guillaume Canet à découvrir dans Le Parisien en kiosques le 30 novembre 2018.