Guy Bedos : Sa blague osée sur le cancer de Johnny Hallyday !

Adepte de l'humour noir et grinçant, Guy Bedos a osé une blague sur la maladie de Johnny Hallyday (73 ans).

Invité à faire la promotion de son livre A l'heure où noircit la campagne (aux éditions Fayard), dans C' L'hebdo (France 5) samedi 1er avril, le papa de Nicolas et Victoria Bedos a été pris d'une quinte de toux au moment où Anne-Elisabeth Lemoine lui demandait s'il imposait bel et bien aux journalistes de relire ses interviews avant publication. "Excusez-moi, j'ai un cancer de...", a-t-il lancé, ponctuant sa phrase d'un sourire entendu.

Et d'ajouter aussitôt : "Non, c'est Johnny Hally­day, ce n'est pas moi. Johnny Hallyday qui a fait le Une de Paris Match avec son cancer." Sur le ton de l'humour, Guy Bedos s'est ensuite dit un peu jaloux de ne pas avoir fait la couverture du magazine, à l'instar du mari de Laeticia Hallyday. "On est né le même jour Johnny et moi, j'ai dit pour rire : 'Preuve définitive que l'astro­lo­gie n'est pas une science exacte'", a-t-il poursuivi face à l'équipe de l'émission, un brin gênée.

Pour rappel, le Taulier révélait début mars être atteint d'un cancer du poumon. Une nouvelle qui avait mis en émoi ses fans. C'est après que sa femme Laeticia l'a poussé à consulter en raison d'une toux tenace dont il n'arrivait pas à se séparer depuis des mois et une fatigue persistante qu'il a découvert sa maladie, comme l'expliquait Paris Match. Johnny Hallyday peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches et a prouvé qu'il ne comptait pas plier face à son cancer en se remettant très vite au travail.