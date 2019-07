Hajiba Fahmy enceinte : ventre très arrondi, elle officialise sa grossesse !

C'est une belle surprise qu'a dévoilée Hajiba Fahmy jeudi 11 juillet 2019 ! Alors qu'elle assistait à la projection du nouveau Disney Le Roi Lion au Grand Rex, à Paris, la jolie danseuse de 31 ans a affiché un ventre déjà très arrondi de future maman ! La belle est donc enceinte de son premier enfant.

En présence de Jean Reno, qui interprète la voix française de Mufasa, et de Jamel Debbouze, qui prête son timbre à Timon, plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge du célèbre cinéma de la capitale. Parmi ces stars, la belle Hajiba Fahmy n'est pas passée inaperçue ! Il faut dire que la jolie brune, danseuse de Beyoncé, a officialisé sa grossesse lors de l'événement. Côté coiffure, la jeune femme avait opté pour une raie au milieu et une queue de cheval basse. Enfin, c'est en petite robe noire et dorée à décolleté et manches longues que la belle a brillé. Main sous son baby bump déjà bien apparent, Hajiba Fahmy s'est affichée radieuse.

Une heureuse nouvelle pour celle qui se fait très discrète sur sa vie privée. Rappelons qu'en 2018, lors de la huitième saison de Danse avec les stars (TF1), Hajiba Fahmy a vécu une belle idylle avec son partenaire sur le parquet, l'ancien nageur Camille Lacourt. Alors qu'ils se montraient complices, allant jusqu'à échanger un baiser sur scène, les deux sportifs niaient toute relation amoureuse. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en février 2019, que Camille Lacourt a fini par avouer, devant les caméras de Sept à huit (TF1), avoir vécu "une petite histoire" avec sa danseuse. "Je pense que ça crée des liens. C'est une personne géniale avec qui on a vécu de très beaux mois, mais voilà, ça s'est arrêté", avait-il ajouté.

Si l'identité du père du bébé que porte Hajiba Fahmy reste secrètement gardée par la principale intéressée, de son côté, Camille Lacourt, divorcé de Valérie Bègue depuis 2017, s'est affiché au côté de sa nouvelle amoureuse. Le beau blond file le parfait amour avec Alice Detollenaere, une ancienne étudiante en histoire de l'art qui a notamment été Miss Bourgogne 2010 et a prétendu au titre de Miss France en 2011. La jolie brunette souhaite devenir comédienne.