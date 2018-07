Hapsatou Sy encore en "souffrance" après sa blessure dans Danse avec les stars

Hapsatou Sy garde des séquelles de son passage par la case Danse avec les stars sur TF1 en 2017. Encore aujourd'hui, en juillet 2018, la compagne de Vincent Cerutti et maman d'Abbie (1 an et demi) est parfois assaillie par la douleur...

Ce 6 juillet, la femme d'affaires a ainsi dû se résoudre à annuler un déplacement dans le sud – pour promouvoir sa marque HapsatouSy vendue chez Monoprix – afin de se ménager un peu. "Je veux m'excuser d'abord d'être obligée d'annuler demain le 'meet-up' à Marseille-Canebière. On est vendus chez Monoprix comme vous le savez depuis quelque temps. Malheureusement, je ne peux pas faire le déplacement, simplement parce que j'ai un peu de souffrance en ce moment au niveau du pied. Depuis Danse avec les stars, je me suis fêlé le pied et je ne m'en remets pas. C'est l'âge, je vieillis", a-t-elle confié.

Désireuse de ne pas rester sur un échec, la jolie maman de 37 ans a décidé de donner rendez-vous à ses admirateurs ce 7 juillet à Paris. "Demain je serai quand même à Châtelet-les-Halles de 15h à 18h (...) vous pourrez tester les produits, on vous apportera des cadeaux (...) Je suis très heureuse de vous retrouver demain, je vous embrasse !", a-t-elle lancé avec le sourire.

Pour rappel, dès le début de la compétition Danse avec les stars 8 sur TF1 en octobre dernier, Hapsatou Sy avait enchaîné les petits soucis de santé et s'était confiée à ce sujet auprès du Parisien. Elle avait alors raconté avoir eu droit à des séances de laser en plus d'anti-inflammatoires à hautes doses... Aïe !